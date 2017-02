Lunghe code e attesa lunghissima per coloro che hanno deciso di recarsi nel weekend al Bosco di Capodimonte per ammirare per l'ultima volta a Napoli i due capolavori del pittore, Paesaggio marino a Scheveningen del 1882 e Una congregazione che esce dalla chiesa riformata di Nuenen del 1884-85.

I quadri, infatti, sequestrati alla camorra, oggi lasceranno Napoli per raggiungere prima Roma e poi Amsterdam.