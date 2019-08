Paura e delirio in via Chiaia: un topolone si aggira nel 'salotto della città'

Attimi di paura ieri in via Chiaia, per la presenza di un gigantesco ratto che ha fatto gridare decine di persone. Mentre alcuni napoletani e turisti passeggiavano nel cosiddetto 'salotto buono', con i negozi chiusi per il Ferragosto, il topo è sgusciato via tra piedi e fioriere, destando il panico. Decine di persone hanno poi aspettato che il topo tornasse nelle fogne, cosa che ha fatto finalmente tornare la serenità in via Chiaia. Nel video l'ultimo istante di vita "in superficie" del grosso roditore.