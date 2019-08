Tony Colombo come una rockstar nella sua Palermo (VIDEO)

In vacanza con la moglie Tina, il cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo è tornato a Mondello per una cena in famiglia. Secondo quanto raccontato dallo stesso Colombo, quando si è sparsa la voce della sua presenza in città in centinaia sono accorsi per immortalarlo: è stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma e consentire a Tony e Tina di uscire dal locale.