I sub sbarcano a Portici e "occupano" un edificio borbonico

I sub sbarcano al Granatello. Inaugurata questa mattina, la sede di Portici del Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera. La cerimonia è avvenuta alla presenza del direttore marittimo della Campania, il contrammiraglio Arturo Faraone, al capo del Terzo Reparto Piani e operazioni del comando generale delle capitanerie di porto, il contrammiraglio Nicola Carlone, e al sindaco della cittadina vesuviana, Vincenzo Cuomo.

I sub saranno allocati in una struttura restaurata di epoca borbonica. Questa inaugurazione rientra in una più ampia opera di riqualificazione del porto di Portici, per anni in un perdurante stato di degrado e abbandono.