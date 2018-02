Il videoblogger Lambrenedetto XVI torna a far parlare di sé. Un nuovo video dimostra le condizioni in cui si trovano alcune strade in provincia di Milano, assolutamente piene di rifiuti. "Sotto elezioni promettono di tutto - spiega - ma basterebbe anche già tenere le strade pulite". "Siamo in Lombardia, dicono che è come la Baviera, e queste cose non le fanno vedere - prosegue ancora - ma fossimo stati a Roma o a Napoli avrebbero fatto servizi su tutte le televisioni...".