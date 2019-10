"Il sindaco del Rione Sanità" al cinema: gli attori incontrano il pubblico

In concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia Mario Martone ha presentato "Il sindaco del Rione Sanità", nato da una rilettura teatrale del capolavoro di Eduardo De Filippo del 1960. Tutto è partito da un progetto che nel 2017 ha visto il regista partenopeo guidare i giovani attori indipendenti del NEST di San Giovanni a Teduccio e che si è trasformato prima in un tour di successo e poi, appunto, in un film.

Dopo il successo veneziano (quattro premi ricevuti e una nomination al Leone d’Oro per il Miglior Film), il film è in proiezione da ieri e fino al 2 ottobre nelle sale italiane. Un’occasione da non perdere, visto che alla speciale visione della pellicola è affiancata la possibilità per il pubblico di incontrare alcuni dei protagonisti.

Ieri sera, all’Uci Cinemas di Casoria, NapoliToday ha incontrato il protagonista Francesco Di Leva, che anche nel film veste i panni del “Sindaco” Antonio Barracano, e Giuseppe Gaudino, che interpreta Vicienzo ‘O Cuozzo. Nell’intervista, rilasciata ai nostri microfoni, i due attori hanno risposto anche a chi accusa Martone e i suoi di aver “gomorrizzato” la grande opera di Eduardo.

Ricordiamo gli altri interpreti: Massimiliano Gallo; Roberto De Francesco; Adriano Pantaleo; Daniela Ioia; Gennaro Di Colandrea; Lucienne Perreca; Salvatore Presutto; Viviana Cangiano; Domenico Esposito; Ralph P; Armando De Giulio; Daniele Baselice; Morena Di Leva; Ernesto Mahieux.