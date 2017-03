Simona Ventura ha un messaggio per i napoletani | VIDEO

Sarà Simona Ventura la madrina della seconda edizione di 'Napoli Moda Design' che dal 3 al 14 maggio animerà il ‘Chiaia District’, il quartiere più elegante della città, con un circuito di mostre, installazioni e happening e il coinvolgimento delle più importanti aziende del settore e brand internazionali, artisti e influencer.

"Ho accettato volentieri l'invito del mio amico Maurizio Martiniello - afferma la conduttrice - a partecipare come madrina all'apertura della manifestazione Napoli Moda Design. Quindi vi aspetto numerosi il prossimo 3 maggio a Villa Pignatelli. Non mancate!".

"Simona Ventura è una donna di spettacolo e comunicazione intelligente, aperta, curiosa e coinvolgente - spiega l’architetto Maurizio Martiniello, ideatore e direttore artistico della manifestazione che ha per tema conduttore 'LuxuryIdeas' - una vera artista sempre in prima fila nei grandi appuntamenti della moda e del design italiano. La sua presenza entusiasta a fianco del nostro progetto, riassunto nello slogan ‘il design veste la moda’, testimonia l'originalità del circuito NMD e le sue potenzialità. Ma anche, ancora una volta, la ritrovata centralità di Napoli in questi settori strategici. Oggi più che mai, insomma, possiamo dire che Napoli è di moda".

E proprio Simona Ventura taglierà simbolicamente il nastro nell'evento di apertura di Napoli Moda Design 2017 nella neoclassica Villa Pignatelli, atteso happening 'red dress code', che proporrà alla città un percorso nelle eccellenze della sartoria napoletana, con installazioni e tante sorprese ma anche importanti appuntamenti nel settore del design. Cuore della manifestazione per 12 giorni sarà Piazza dei Martiri, dove sorgerà una spettacolare opera di design trasparente con al suo interno un giardino.