Ritornano I Desideri con "Si cchiù bella" | VIDEO

Dopo il successo del singolo “Tu si a regina mia” il cui videoclip ha superato i tre milioni e mezzo di visualizzazioni ed ha spopolato sulle piattaforme online, ritornano I Desideri, con il nuovo singolo “Si cchiu’ bella”. Giuliano e Salvatore Desideri in questo brano raccontano l’amore ai tempi della trap, ma andando già oltre la tendenza musicale del momento, addolciscono il sound e lo rendono quasi una ballata in chiave post-moderna, che canta la bellezza dell’amata e il desiderio di stare insieme “sognando Amsterdam, ma siamo a Napoli” racconta la canzone.

Infatti si parte proprio dalla città partenopea, da una Napoli non usuale. Complice la regia di Marco Cantone che ha definito i contorni di un videoclip che potrebbe essere ambientato a Londra, come a New York, scegliendo scene da fast food, street art e luna park, ci regala una fotografia di una metropoli dai colori forti, lontana dall’oleografia dei colori acquerellati. Atmosfere anni 90 che ritornano negli arredi, negli outfit dei giovanissimi dai capelli colorati e dai piercing scintillanti, che si muovono in uno skyline da cui fa capolino sua maestà il Vesuvio.