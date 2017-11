Sfida tra elicotteri nel golfo di Napoli: è una scena di Sense8

Ultimo giorno di riprese napoletane per la troupe di Sense8, la serie tv targata Netflix popolarissima tra i giovani di tutto il mondo. Attori e maestranze, guidate dalle registe Lana e Lilly Wachowski (trilogia di Matrix) hanno girato al molo San Vincenzo. Nel pomeriggio, dall'eliporto del molo si sono levati in cielo due elicotteri, probabilmente per girare una scena della serie. All'esterno del molo, decine di fan e curiosi sono accorsi per abbracciare i propri beniamini.