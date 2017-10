Sense8 a Mergellina, fan in delirio per l'arrivo della regista Lana Wachowski

Ancora un bagno di folla napoletana per la troupe di Sense8, la popolare serie americana di fantascienza pubblicata da Netflix. Dopo il Rione Sanità, questa mattina attori e maestranze hanno girato nella stazione della metropolitana di Mergellina. Tantissimi i fan in attesa dalle prime ore del mattino. Delirio, applausi e selfie all'arrivo della regista cult Lana Wachowski, autrice di capolavori di genere come la trilogia di Matrix