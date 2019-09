Samara Challenge: la parodia del noto profumiere partenopeo

Arrivano le prime parodie sul famoso 'Samara Challenge' che sta impazzando in città: a crearla è il famoso 'Lello Parfum', profumiere del corso Garibaldi noto per la sua vocazione canora. Il suo video 'Samaro' è diventato già virale. Di giorno incute timore ai passanti salvo poi spruzzare nella loro direzione un po' di innocuo profumo. Il tutto con il sorriso sulla bocca, per stemperare un po' i toni di questa 'sfida' che a a Napoli sta diventando anche pericolosa.