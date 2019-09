Grande festa per la Sagra dei Quartieri Spagnoli: le immagini

Grande partecipazione per la prima Sagra dei Quartieri Spagnoli organizzata dall’Associazione Quartieri Spagnoli 1536, nell'ambito del settembre Mercedario: mese ricco di eventi in onore di Maria Ss. della Mercede. La Sagra ha aperto i suoi battenti a partire dalle 19:30, dopo la Santa Messa, in piazza Montecalvario ed ha visto la partecipazione di tanti cittadini che si sono ritrovati avvolti da momenti ricchi di arte, storia e cultura. Ad allietare i presenti anche le esibizioni canore di Michele Selillo e Genni Granato, i balli del gruppo peruviano “Raices mi tirerà” e la cena offerta da alcuni locali della zona. La serata è stata chiusa da uno spettacolo pirotecnico.