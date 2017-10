Saviano presenta il nuovo libro: "Vi spiego il 'Bacio feroce' della camorra"

Ore di fila davanti al cinema Modernissimo di Napoli per incontrare Roberto Saviano. Sold out la presentazione del nuovo libro dello scrittore “Bacio Feroce”, organizzata da Fanpage. Oltre un'ora di chiacchierata con l'autore di Gomorra spaziando tra diversi argomenti: dalla sua nuova opera al rapporto con il Rione Sanità, dalla vita sotto scorta alle risposte agli heaters. Dalla platea strapiena arrivano decine di domande. Lo scrittore non si sottrae e sulla legalizzazione delle droghe leggere sottoscrive un pensiero che porta avanti da tempo: "Con la legalizzazione delle droghe leggere non esisterebbero le paranze. Iniziano tutti con l'erba".