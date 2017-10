Napoli apre la stagione Erasmus, accogliendo gli studenti stranieri giunti in città e rilanciando le proposte universitarie per inviare all'estero i nostri ragazzi. Studenti universitari di tutto il mondo accolti nel percorso Erasmus dal Comune e dagli Atenei napoletani, nel trentesimo anniversario del programma nato per diffondere lo spirito europeo.