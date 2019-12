Festa di Natale all’Acquachiara: bambini in vasca con i genitori

Due giorni all’insegna dello sport, ma anche del divertimento, per i bambini dell’Acquachiara che sono scesi in acqua con i propri genitori. Presso la piscina del Frullone, infatti, è iniziata ieri la festa di Natale: un appuntamento ormai consueto durante il quale, tra le altre cose, sono state offerte delle esibizioni di nuoto sincronizzato. “Ci teniamo – ha spiegato il presidente Franco Porzio – a fare entrare i genitori in acqua con i bambini per cercare di farli divertire, socializzare. Credo che lo sport abbia questa funzione e sia uno strumento formativo ed educativo per i giovani”.

“Per Acquachiara è importante, ogni anno, fare grandi manifestazioni, cercare di aggregare molti giovani per farli appassionare allo sport. Mi auguro che quest’anno, sotto l’albero, Acquachiara possa trovare ancora quella forza, quella passione, quella volontà, quell’entusiasmo, che questi giovani trasmettono”, ha concluso l’ex pallanuotista, campione olimpico a Barcellona ‘92. Questa mattina, sempre nella struttura del Frullone, ci sarà il brindisi di Natale con tutte le squadre agonistiche di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Nel video, oltre alle parole di Franco Porzio, anche quelle di alcuni genitori che hanno preso parte alla festa.