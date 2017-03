La pernacchia di de Magistris ad Higuain: VIDEO

De Magistris, ospite a Rai Radio1 di Un Giorno da Pecora, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha commentato l'imminente ritorno in città di Gonzalo Higuain, con un fischio ed una pernacchia.

Sindaco, ospiterebbe Higuain a casa sua? “No, e non gli converebbe. Io cucino molto male, quindi potrei sbagliare qualcosa”. Lo fischierà allo stadio? “Sarà difficile individuare qualcuno che non lo fischi...” E lei lo farà? “Certo, si, perché sarò allo stadio”. Lei come 'fischia'? “Con le due dita della mano sinistra e le due dita della destra ai lati della bocca”. Ce lo fa sentire? “E' complicato...” Ma, detto e fatto, il sindaco ha fatto partire un bel 'fischio' in radio.

Su Facebook impazza il gruppo 'O' pernacchio a Higuain'...”E' interessante, anche perché quest'anno fanno 50 anni dalla morte di Totò, e la pernacchia ha caratterizzato diversi suoi film. Quindi oltre al fischio, la pernacchia ci sta tutta”. Lei parteciperà a questo 'evento'? “No, io vado alla partita e spero che il Napoli vinca”, ha detto il Sindaco a Un Giorno da Pecora. Come potrebbe essere 'sonoramente' una pernacchia ad Higuain? ”Ho già fatto il fischio...” Anche in questo caso, però, De Magistris si 'esibisce' in una 'sonora' pernacchia, aggiungendo: “ho fatto un fischio ed una pernacchia deboli. Mantengo l'energia per domenica sera”. Domenica sfiderete la Juve in campionato, domenica in Coppa Italia: quale delle due sfide preferirebbe vincere? “Tutte e due, uno fisso mercoledì e domenica. Pronostici non ne faccio”, ha concluso De Magistris a Rai Radio1.