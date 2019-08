Non usa mezzi termini Nilufar Addati, l'influencer puteolana protagonista di Uomini&Donne, per commentare la crisi di Governo e l'atteggiamento del Ministro Matteo Salvini. Su Instagram la Addati si lascia andare a commenti poco lusinghieri nei confronti del Ministro dell'Interno: "Ma si può affrontare la crisi stando in spiaggia al Papeete tra culi femminili?", si chiede Nilufar.