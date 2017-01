Da Via Foria a Capodimonte, passando per i Vergini e la Sanità: Reggia e Bosco di Capodimonte, Osservatorio Astronomico, Catacombe di San Gennaro e Museo Archeologico si uniscono al Comune per migliorare competitività ed accoglienza dei turisti.

Il servizio tratto dalla web tv del Comune di Napoli