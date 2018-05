Automobili, motociclette e nuovi carburanti: tutte le novità del Motor experience

Il secondo weekend di maggio offre a Napoli la possibilità di fare un tuffo nelle ultime novità del mondo dei motori. Al Motor Experience, negli spazi della Mostra d'Oltremare fino a domani 13 maggio, le case automobilistiche hanno presentato nuovi modelli e progetti futuri.

Ai nostri microfoni, i responsabili degli stand Nissan, Renault, Mercedes Benz, Yamaha ed Energas spiegano quali sono le novità per il 2018 e le prospettive per i prossimi anni. Un mercato orientato soprattutto all'elettrico e al Gpl, che però non dimentica il diesel con nuovi modalità di riduzione delle emissioni.

Alla base dei nuovi modelli, una cura sempre più maniacale del design, ma con un occhio alla ecosostenibilità e al controllo dei consumi sempre più evidente.