Salvini a Napoli, gli attivisti 'disinfestano' la Mostra d'Oltremare | VIDEO

"La nostra coscienza civica ci ha imposto di andare al Palacongressi della Mostra d'Oltremare, che in maniera del tutto incosciente non era ancora stato sterilizzato dopo l'infestazione di sabato scorso, quando alcuni leghisti e affini capeggiati da Matteo Salvini l'avevano infettato col virus del razzismo e dell'antimeridionalismo. Fortunatamente siamo riusciti ad intervenire in tempo: la Mostra d'Oltremare ora è zona desalvinizzata! Da qui parte la desalvinizzazione di tutto il Paese: ci vediamo il 22 aprile a Pontida per la giornata dell'orgoglio antirazzista e terrone!".

Questo il messaggio pubblicato da Insurgencia sulla propria pagina Facebook, insieme al video degli attivisti armati di camici bianchi all'opera all'interno della Mostra d'Oltremare.