Inaugura oggi l'esposizione a piazza Bellini

A partire da mercoledì 5 aprile il centro storico di Napoli diventerà una galleria per gli antichi mestieri partenopei. Gli artigiani napoletani saranno in mostra presso la Biblioteca Brau dal 5 al 28 aprile con l'esposizione multimediale dal titolo “Fatti ad arte – una ricerca in mostra. Liutai, orafi e presepai del centro storico di Napoli” . La presentazione si terrà oggi pomeriggio presso lo spazio Nea di piazza Bellini.