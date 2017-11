Nasce il Monopoly ambientato a Napoli. Pronto il tabellone gigante sul Lungomare

Trecento edizioni regionali in tutto il Mondo, ma la prima italiana sarà made in Naples. Il Monopoly, forse il più popolare gioco da tavolo del pianeta, sbarca alle falde del Vesuvio. Al posto dei classici "Parco della Vittoria" e "Viale dei Giardini", i giocatori potranno costruire su"Via dei Tribunali" e "Piazza Dante". Napoli ha "soffiato" il progetto a una città del Nord, non rilevata dai responsabili. A fare la differenza, sostengono gli ideatori, il fatto che in questo momento, la città rappresenti un brand vincente. L'uscita del gioco, prevista per venerdì 10 novembre, sarà salutata da due iniziative domenica 12: alla Feltrinelli di piazza dei Martiri saranno disponibili confezioni per consentire ai curiosi di provare la nuova versione; mentre sul Lungomare, all'altezza della Colonna spezzata, sarà realizzato un tabellone di 100 metri quadrati per un Monopoly vivente.