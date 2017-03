"Sono in netto miglioramento, mi hanno emozionato le infinite testimonianze di affetto". Così Massimo Lopez dall'ospedale di Andria, via Facebook, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per i messaggi giunti negli ultimi giorni.

L'artista di origini napoletane era stato ricoverato nella tarda serata di venerdì, dopo essere stato colpito da un infarto in scena.

Video tratto dalla pagina Facebook ufficiale "Massimo Lopez"