"Un'ora di tranquillità", intervista a Massimo Ghini

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 20 a domenica 29 gennaio, Massimo Ghini interpreta e dirige lo spettacolo “Un’ora di tranquillità”.

Massimo Ghini ha deciso di misurarsi con la travolgente comicità di un testo mai rappresentato in Italia: “Un’ora di tranquillità” di Florian Zeller, uno dei più apprezzati drammaturghi francesi contemporanei. Lo spettacolo, che in Francia è stato un grandissimo successo teatrale, è una commedia moderna, brillante e divertente, grazie al meccanismo del vaudeville giocato tra equivoci e battute esilaranti. I personaggi hanno ciascuno un ruolo fondamentale nella vicenda, è come se fossero loro stessi gli ingranaggi che mettono in moto la macchina della risata già dalle prime battute del testo.

L'intervista di NapoliToday a Massimo Ghini.