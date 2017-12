Per la rubrica NapoliTalk abbiamo intervistato in redazione il campione di nuoto Mario Sanzullo. Originario di Massa di Somma, Sanzullo ha ottenuto la medaglia d'argento nei 5 chilometri in acque libere ai Mondiali di Budapest 2017. L'intervista si chiude con l'intervento dell'allenatore di Sanzullo, Luca Piscopo.