Si avvicina San Valentino e Chiaia accende le luci. Iniziativa in partnership tra Confocommercio e Chiaia District per regalare un po di lustro alla festa degli innamorati. Nel tardo pomeriggio, sono state accese le luminarie tematiche, con cuori e frecce di cupido, in tutte le principali strade del quartiere: da via dei Mille a piazza San Psquale, da via Poerio a piazza Amedeo.