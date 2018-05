Luca Abete arriva all'ultima tappa di "Non ci ferma nessuno"

Undici tappe universitarie, oltre 6mila studenti coinvolti e più di 150 ore di incontri. Sono alcuni dei numeri di #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale ideato da Luca Abete, inviato napoletano di Striscia la Notizia, che si è concluso a La Sapienza di Roma e che ha toccato i principali atenei italiani. "Ho creduto fermamente in questa idea che all’inizio sembrava folle, - ha spiegato Abete - ma che anno dopo anno ha dimostrato di essere un progetto concreto e di grande successo: nessuno aveva ancora pensato al bisogno di incoraggiamento di cui necessitano tanti ragazzi in un momento così delicato della loro esistenza. Abbiamo moltiplicato l'amore e triplicato le nostre ore dedicate a questo progetto, e i nostri sacrifici sono stati ampiamente ripagati. NonCiFermaNessuno ci insegna ancora una volta che allo stupore che sa creare non c’è mai fine".