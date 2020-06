La canzone trap di Loredana Simioli: l'inedito dell'artista ad un anno dalla scomparsa | VIDEO

"Iononmivergogno" è un'occasione irripetibile. Il brano, un pezzo trap scritto da Maurizio Piretti, vede cantare Loredana Simioli, la compianta attrice e comica partenopea.

Non è un caso la canzone sia stata diffusa in questi giorni: Loredana si è spenta il 26 giugno del 2019, un anno fa, dopo una lunga lotta con il cancro.

Tantissimi gli artisti partenopei che hanno preso parte alle riprese della clip, in omaggio all'artista.

Il testo, che riportiamo di seguito, è proprio il racconto della terribile esperienza che la Simioli ha dovuto affrontare.

Iononmivergogno

Credevo di trovarmi in un brutto sogno

Invece sono sveglia e non mi vergogno

Avevo assai paura solo a pronunciarlo

Facevo gli scongiuri pur di evitarlo

Uè, uè uè (E' succiess' a mme)

Uè, uè uè

Adesso che sei qui, caro mio bastardo

Io vedo tutto quanto con un altro sguardo

E giro giro giro giro giro girotondo

Non mi ero accorta quanto è bello il mondo

In un solo istante casca anche la Terra

ed i miei capelli tutti giù per terra



E giro giro giro giro giro girotondo

Strano ma ti giuro io non mi nascondo

Adesso che mi è chiaro il senso della vita

Io non mi vergogno e accetto questa sfida



Uè, uè uè (E' succiess' a mme)

Uè, uè uè



Lei mi strizza l'occhio, è solo una bambina

Le faccio un sorriso, è la mia vicina

Dalla flebo scende ancora una speranza

Ho una leonessa dentro la mia stanza

E giro giro giro giro giro girotondo

Non mi ero accorta quanto è bello il mondo

In un solo istante casca anche la Terra

ed i miei capelli tutti giù per terra

Uè, uè uè (E' succiess' a mme)

Uè, uè uè

E adesso che sei qui, caro mio bastardo

Amo di più la vita e te lo sto cantando

Amo di più la vita e te lo sto cantando

E giro giro giro giro giro girotondo

Strano ma ti giuro io non mi nascondo

Adesso che mi è chiaro il senso della vita

Io non mi vergogno e accetto questa sfida



Io non mi nascondo e vinco questa sfida