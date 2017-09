"Gaiola portafortuna", la nuova canzone di Liberato | VIDEO"

Si chiama "Gaiola portafortuna" l'ultima canzone di Liberato, l'artista napoletano che ha deciso di non svelare ancora la sua identità.

Al nuovo brano ha dedicato anche un post su Facebook lo scrittore Roberto Saviano: "Nuova canzone di Liberato, omaggio all'Afroitalia. Potrebbe essere l'Havana o Kingston, potrebbe sembrare Soweto o Benin City. È il sud Italia, Castel Volturno. Terra africana in Italia.

Le periferie di tutti i sud del mondo sono una sola periferia, anche quando si trovano nel cuore delle metropoli. E chi non ha mai visto la Gaiola, non perda tempo, salga sul primo mezzo a disposizione e vada ora davanti a quell'isolotto, due rocce imponenti unite da un ponticello fragile: l'incanto".

Ecco il video della canzone tratto dal canale ufficiale Youtube "LIBERATO".