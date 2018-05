Liberato in concerto sul Lungomare, l'arrivo sul palco | VIDEO

Si è presentato sul palco della Rotonda Diaz insieme ad altre tre persone, tutte mascherate come lui, infiammando le quasi 20000 persone presenti con l'esecuzione delle sei canzoni che fanno parte del suo repertorio.

Liberato non ha svelato la sua identità per la prima esibizione in pubblico, ma ha comunque fatto felici i tanti fans accorsi a sentire la sua musica nel concerto gratuito sul Lungomare di Napoli.

Ecco le immagini dell'arrivo del misterioso artista partenopeo sul palco.