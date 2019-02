Feltrinelli Kim Rossi Stuart presenta il suo primo romanzo/VIDEO

Un David di Donatello, tre Nastri d'argento due Globi d'ori, tre Ciak d'oro e tre premi Flaiano, Kim Rossi Stuart - classe 1969 - ha esordito come scrittore portando in libreria, dal 24 gennaio, “Le Guarigioni”, edito da La Nave di Teseo: un intreccio di storie “sulla dolcezza e lo scetticismo, sull’incertezza e sulla resistenza, sull’amore e la competizione”. Gentile e disponibile Kim si è concesso alla folla di fan che lo attendeva a La Feltrinelli per il firmacopie.