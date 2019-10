Federica Pellegrini esalta Napoli: "Quï abbiamo visto il vero tifo"

Grande successo di pubblico alla piscina Scandone per la prima giornata della seconda tappa dell'International Swimming League. I napoletani, infatti, non si sono fatti sfuggire la possibilità di vedere all'opera i migliori interpreti mondiali del nuoto. Padrona assoluta della scena è stata Federica Pellegrini che con il suo team Aqua Centurions ha infiammato il pubblico, autore in più occasioni di emozionanti standing ovation. Nel video le parole della Divina a margine delle gare.

Da capitano, Federica Pellegrini ha incitato la sua squadra e Aqua Centurions non ha deluso le attese. Come a Indianapolis, Nicoló Martinenghi ha vinto i 50 rana, migliorando il suo personale (25.98) davanti a Fabio Scozzoli, e trascinato la staffetta dei 400 misti con Simone Sabbioni, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi al successo in 3:24.80. Da Indianapolis a Napoli, arriva anche la conferma di Breno Correia nei 200 stile libero (1:43.56) precedendo di 2 centesimi Majchrzak.