Il videoblogger bergamasco Lambrenedetto XVI è tornato a Napoli per proseguire la sua campagna in favore del capoluogo partenopeo. Ai nostri microfoni a dichiarato: "Napoli è vittima della cattiva informazione. Chi attacca la città lo fa perché sa che porta audience. Scampia non è come la dipingono, ma tutti si fermano a vedere solo le Vele".