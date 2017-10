Franco Ricciardi, l'intervista: "Nel nuovo album troverete il vero me" | VIDEO

"Questo è un disco verace, viene dalla pancia, il primo che canto tutto in napoletano". Franco Ricciardi presenta così il suo nuovo lavoro discografico, "Blu", un album che porterà in giro per l'Italia, a Palermo a Milano, ma anche all'estero (A dicembre sarà a Londra).

Ai microfoni di Napolitoday, Ricciardi racconta non solo come è nato il disco, ma ripercorre la sua luga carriera, le esperienze cinematografiche coi Manetti Bros (è al cinema con "Ammore e malavita"), il David di Donatello, il suo rapporto con Scampia.