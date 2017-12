A Natale torna il "giocattolo sospeso": ecco dove trovarlo

Torna a Napoli l'iniziativa del "giocattolo sospeso". Anche quest'anno, chi vorrà potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo in sospeso per i bambini che non potranno permettersi molto sotto l'albero. L'iniziativa è stata presentata oggi dai comici di Made in Sud Maria Bolignano e Alessandro Bolide. L'elenco dei negozi che partecipano alla gara di solidarietà è sul sito del Comune di Napoli.