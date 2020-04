Gigione e Jo Donatello, la nuova canzone sull'emergenza Coronavirus | VIDEO

"Anche in questo particolare momento storico, dettato dalle incertezze e dalla paura, siamo sempre presenti con le nostre canzoni per donarvi leggerezza in queste pesanti giornate". Con un post sui social, Gigione e Jo Donatello hanno voluto regalare ai propri fan una nuova canzone sul tema dell'emergenza Coronavirus che sta attanagliando tutta l'Italia in queste settimane.

