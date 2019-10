Gigi Finizio: "Napoli città d'amore per antonomasia"

A circa un mese dall’uscita del secondo capitolo di “Io torno” (il primo è uscito a fine 2018), il cantautore e musicista partenopeo Gigi Finizio è parso carico come non mai. NapoliToday lo ha incontrato in occasione dell’inaugurazione della fiera TuttoSposi alla Mostra d’Oltremare, dove Finizio, a margine delle sfilate, è stato premiato con il Family Award.

Riconosciuto come uno dei maggiori interpreti della musica napoletana, Gigi Finizio ha fatto del canto d’amore un suo marchio di fabbrica: “L’amore è la marcia in più, l’elemento portante che ho quando guardo alla mia città. Napoli è la città dell’amore per antonomasia, ma è anche città delle sofferenze. Quindi, per superare questo scoglio datoci dalla sofferena ci vuole un pizzico d’amore in più”.

Napoli, la sua Napoli: la città che oltre a dargli i natali, gli ha dato anche il successo. La città che aspetta di “abbracciarlo” il 6 giugno 2020, allo Stadio San Paolo, quando Finizio terrà un concerto evento: “Sarà un evento dedicato alla mia città. Ci saranno le mie canzoni del passato, amate dal pubblico di Napoli. Devo dire che stiamo viaggiando alla grande”.

La serata andata in scena alla Mostra d’Oltremare è stata, ovviamente, anche l’occasione per ascoltarlo in un mini live eseguito rigorosamente al pianoforte. Accanto a lui, come sempre, la moglie Brunella con la quale festeggia 32 anni di matrimonio.