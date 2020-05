L'uscita della bara, presso la Chiesa Cristiana Evangelica in via Schippa a Secondigliano, dove si sono tenuti i funerali di Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli il 27 aprile scorso nel tentativo di fermare una banda di rapinatori.

In virtù delle restrizioni per l'emergenza Covid-19, non è possibile il libero accesso alla funzione in chiesa.