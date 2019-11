Dario Zumkeller, ecco la nuova versione di "Fiamme sulle brughiere" | VIDEO

Nuova splendida versione di "Fiamme sulle brughiere", il brano di Dario Zumkeller. Musica e arrangiamento a cura di Giuseppe Spinelli.

BIO

Dario Zumkeller approda nel 2017 a StraFactor, il talent show di Sky, condotto da Daniela Collu con tre giurati d’eccezione: Elio, il frontman del gruppo Elio e le Storie Tese, Jake La Furia, fondatore dei Club Dogo, e Drusilla Foer, attrice, cantante e sceneggiatrice. Vince la II edizione di Strafactor con due poesie cantate “Vita Talassocratica” e “Ho perso il mio nome”, tratte dalla sua raccolta “La Calce di Ulkrum”, e si esibisce alla finale di X Factor al Forum di Assago. Nel 2018 Zumkeller partecipa di nuovo alla III edizione di Strafactor, arrivando in finale con la poesia cantata “I Cieli Grezzi di Ulkrum”. Nel 2019 è tra i quindici finalisti selezionati per il contest 1M NEXT, i cui vincitori si sono esibiti al Concerto del Primo Maggio a Roma.