Sepe benedice centinaia di vigili per la festa della polizia municipale

Centinaia di agenti in divisa per ricevere la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe in occasione della festa della polizia municipale. La celebrazione, che si è tenuta nella chiesa del Volto Santo, è stata anche occasione di un bilancio dell'attività del corpo durante l'anno appena trascorso. Per il comandante Ciro Esposito è stato un ottimo anno in cui tutte le attività della municipale hanno registrato un miglioramento sia qualitativo che quantitativo.