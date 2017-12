Essere Gigione: online il trailer del documentario

Dal 18 gennaio al cinema il film su Luigi Ciaravola. Su Facebook impazza il trailer

E' online il trailer del documentario “Essere Gigione: l'incredibile storia di Luigi Ciaravola” dedicato all'artista di Boscoreale. A pubblicarlo è stato lo staff del cantante sulla pagina Facebook dedicata al film. In meno di un giorno ha già raggiunto 76mila visualizzazione e quasi mille condivisioni.

Numeri da evento che confermano la curiosità del popolo napoletano, e non solo, riguardo l'opera che descrive la sua parabola e il grande successo raggiunto passando per le piazze di tutta Italia. L'uscita del film di Valerio Vestoso è prevista per il prossimo 18 gennaio in molti cinema campani.