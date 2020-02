Elettra Lamborghini alla Feltrinelli, tantissimi fan in fila | VIDEO

Tantissimi bambini con i loro genitori, molti teenager: sono i fan di Elettra Lamborghini - fresca protagonista di Sanremo - in fila alla Feltrinelli per incontrare la cantante.

L'artista ha presentatoTWERKING QUEEN– EL RESTO ES NADA, l'edizione speciale dell’album, uscito lo scorso 14 febbraio per Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, il disco contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay &Mambolosco, la cover di Non succederà più realizzata per il duetto sanremese con MyssKeta e due brani totalmente inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.