Presentato il nuovo e (si spera) ultimo cronoprogramma per la riapertura di Edenlandia. Il parco dovrebbe riaprire entro metà aprile. Lo assicura non solo la New Edenlandia, ma anche Mostra d'Oltremare e Comune di Napoli. In questo video, realizzato dalla società subentrata ad agosto, le immagini dall'alto del parco divertimenti allo stato attuale.