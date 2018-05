Donne, motori e gare: lo spettacolo del Motor Experience

Motori per tutti i gusti, dalle due alle otto ruote, gare entusiasmanti, esibizioni spettacolari e, ovviamente, donne bellissime. Sono gli ingredienti del weekend dedicato ai motori in occasione del Napoli Motor Experience 2018, che si tiene negli spazi della Mostra d'Oltremare nei giorni 11, 12 e 13 maggio.

In questa clip abbiamo raggruppato le immagini più belle della seconda giornata, curiosando negli stand delle case automobilistiche, ma anche scendendo a bordo pista per le dimostrazioni di stuntman professionisti e per i bolidi della Formula Challenge.

(Base musicale "Energy" da bensound.com)