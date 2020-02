Parte della segnaletica verticale della Circumvallazione esterna è crollata. Chiuso prontamente il tratto, in entrambi i sensi di marcia, tra Casavatore e Capodichino (verso Cercola). Numerosi disagi per gli utenti con code che si registrano tra Melito e Casavatore, tra le uscite Volla/Casalnuovo e Casavatore in direzione Lago Patria. Nel video le immagini dal luogo del crollo.