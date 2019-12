Torna la "Corri San Nicola": la gara amatoriale per bambini |VIDEO

Questa mattina, nel quartiere di Chiaiano, è andata in scena la gara podistica amatoriale "Corri San Nicola", arrivata alla seconda edizione. Bambini del quartiere e non, suddivisi per fasce d'età, si sono "sfidati" lungo il percorso che dalla Chiesa di San Nicola in Polvica ha portato al parco del quartiere, dove poi c'è stata la premiazione per tutti i piccoli atleti. Una vera e propria festa promossa dal Centro Sportivo Italiano di Napoli e dal Comitato "San Nicola di Bari", con i bambini che si sono divertiti anche a giocare con le attrazioni gonfiabili installate dai volontari CSI. Nel video alcune immagini della mattinata e le parole degli organizzatori.