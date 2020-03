Emergenza Coronavirus, donatori sangue e medici cantano in corsia | VIDEO

"Governatore De Luca i napoletani oltre "la testa per dividere le orecchie" come dice lei hanno cuore e tanto e tanto rispetto per la vita umana", scrive sui social Maria Muscarà, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

La consigliera ha postato su Facebook un video molto toccante in cui donatori di sangue in corsia - sono stati numerosi gli appelli dei giorni scorsi - insieme a infermieri e medici presenti, intonano tutti insieme "Abbracciame" di Andrea Sannino, che in città sta diventando la canzone simbolo di questo momento difficile.