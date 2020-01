Concertone a piazza del Plebiscito: le immagini

Sono decine di migliaia i napoletani che hanno deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in Piazza del Plebiscito con il tradizionale 'concertone' di Capodanno. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco, a partire da Stefano Bollani e Livio Cori, per chiudere con Daniele Silvestri. Grande anche la partecipazione sul Lungomare per lo spettacolo pirotecnico e per la disco dance con i quattro palchi dislocati al Borgo Marinari, in via Partenope, piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz.