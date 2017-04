"Voglio dire basta alla guerra in Siria, perchè adesso non si puà più tacere. Ogni bambino è un nostro bambino". Con questo messaggio diffuso attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'attaccante napoletano della Nazionale Ciro Immobile ha voluto prendere posizione su quanto sta accadendo in Siria.

Immagini tratte dall'account Instagram "ciroejessicaimmobile"