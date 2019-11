Un napoletano alla conquista del palato degli americani: l'incontro della settimana per la rubrica 'Dimmi di più' è con lo chef Raffaele Ronca, napoletano emigrato a New York negli anni '90. "Abbiamo portato qui l'italianità, non lo stereotipo ma la vera cucina italiana e napoletana. Grazie a noi gli americani hanno scoperto il buon vivere italiano", spiega Ronca.